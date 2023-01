Il candidato del centrodestra: "La mancanza si sente e si vede"

Prosegue la campagna elettorale in vista delle Regionali in programma nel Lazio il 12-13 febbraio. “Assurdo che nel luogo in cui è nata la cultura europea manchi un assessorato alla Cultura. Un assessorato che non solo valorizzi il patrimonio ma sia anche promotrice di cultura”, ha dichiarato il candidato del centrodestra Francesco Rocca a margine dell’incontro alla Casa dell’Architettura a Roma. “La mancanza di un laboratorio di cultura nel Lazio si sente e si vede”, ha aggiunto l’ex presidente della Croce Rossa.

