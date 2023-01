Il presidente di Forza Italia sui social dà il suo appoggio al ministro della Giustizia

Silvio Berlusconi torna ad affrontare un tema a lui caro, la riforma della Giustizia, e manifesta il suo sostegno a Carlo Nordio. “Cari amici, dopo molto tempo, l’Italia ha un ministro della Giustizia di cultura liberale e garantista, una cultura profondamente affine alla nostra. Questa è una buona notizia per il Paese, per il Governo, per tutti gli italiani, di tutte le parti politiche. Noi di Forza Italia sosterremo l’azione del Ministro Nordio con assoluta convinzione”, afferma il leader azzurro in un video sui social.

