Così candidato del centro destra in Lazio replica al rivale del centrosinistra

(LaPresse) “D’Amato fa appello al voto utile? Allora chiede di votare centro destra”. Il candidato del centrodestra alle prossime elezioni Regionali nel Lazio, Francesco Rocca, risponde ironicamente all’appello lanciato dal candidato del centro sinistra al voto utile. “D’Amato ogni tanto fa queste sparate sul voto utile ma è in consiglio regionale del 1995, in questi quasi trent’anni è stato una costante e non mi sembra la Regione abbia cambiato volto. Io da candidato civico, noto che 10 anni sono passati inutilmente sotto gli occhi di tutti. Gli elettori hanno già visto lavorare insieme Pd e M5s e hanno visto il nulla. Il voto utile è votare me e la mia coalizione per ridare una identità a questa Regione”.

