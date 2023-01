Il segretario uscente all'Assemblea nazionale: "Per me è stata la cosa più complicata da vivere. Così siamo rovinati"

Enrico Letta, durante l’Assemblea nazionale del Partito democratico a Roma, parla chiaro e lancia l’appello al prossimo segretario dem e a tutti i membri del Pd. “Chiedo a ognuno di voi di cambiare una cosa fondamentale, che per me è stata la più complicata da vivere. Il segretario del Pd non può passare tutta la sua giornata a mettere tutte le sue energie nella composizione degli equilibri interni e poi alla fine della giornata pensare a cosa dire agli italiani. Perché così siamo rovinati“, ha detto Letta. “Il segretario deve pensare sin dal mattino a cosa dire agli italiani e a costruire un progetto che parli alla vita delle persone”.

