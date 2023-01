La candidata alla segreteria nazionale del Pd: "Mi appello alle altre opposizioni. Combattiamo insieme"

La candidata alla segreteria nazionale del Partito democrato, Elly Schlein, punta il dito contro il governo in merito ai temi della precarietà lavorativa e della povertà. “Anche le altre opposizioni in parlamento hanno presentato proposte sul salario minimo. Mi appello a loro affinché questa battaglia la proseguiamo insieme”, ha detto Schlein, presente a Napoli per alcuni incontri. “Purtroppo la maggioranza che governa il Paese non ha fatto passare queste proposte perché non vede il lavoro povero. Ha deciso con la prima manovra di colpire i poveri, non guarda in faccia quei tre milioni di lavoratori e lavoratrici che anche se lavorano non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena. Questa maggioranza di precarietà non parla mai, è come se vivesse in un altro Paese”, ha concluso la parlamentare.

