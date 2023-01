La ministra dell'Università e della Ricerca: "No smottamenti in maggioranza"

Anna Maria Bernini difende il ministro della Giustizia Carlo Nordio, attorno al quale in questi giorni si sono susseguite diverse discussioni in merito al tema delicato delle intercettazioni. “Il ministro Nordio è molto ragionevole. E’ coerente a se stesso, sta facendo quello che ha detto sempre. Combina garantismo e senso profondo della legalità”, dice la ministra dell’Università e della Ricerca a Napoli, a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico all’Università Suor Orsola Benincasa. “All’interno di Fratelli d’Italia non tutti sono d’accordo, crede che questo possa creare smottamenti”, chiede un giornalista. “No, risposta secca”, controbatte Bernini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata