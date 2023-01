Francesco Lollobrigida, esponente di Fratelli d'Italia è pronipote della 'Lollo nazionale' in quanto è nipote del fratello del suo bisnonno

“Ogni italiano deve essere orgoglioso di aver avuto lei come esempio. Conoscendo la sua storia anche le donne italiane possono guardarla come esempio. È riuscita a fare cose che oggi ci sembrano normali ma che al suo tempo erano quasi inimmaginabili. È partita per Hollywood giovanissima, senza una particolare istruzione e senza la conoscenza della lingua ma è diventata protagonista assoluta del cinema”. Così il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida in visita alla camera ardente di Gina Lollobrigida, scomparsa a Roma lo scorso 6 gennaio all’età di 95 anni. L’esponente di Fratelli d’Italia è pronipote della ‘Lollo nazionale’ in quanto è nipote del fratello del suo bisnonno.

