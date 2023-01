Il vicepremier in missione col ministro dell'Interno Piantedosi

Antonio Tajani e Matteo Piantedosi in Tunisia per parlare del tema immigrazione.”La stabilità della Libia per noi è importantissima, quindi lavoreremo sempre insieme anche per la sicurezza delle frontiere, per risolvere il problema dell’immigrazione anche attraverso accordi politici che dovranno ridurre i flussi migratori dalla Libia verso la Tunisia, che sono poi flussi migratori che dalla Tunisia si spostano verso il Mediterraneo e verso il Nord, quindi verso l’Italia. Anche sulla questione libica ci siamo trovati in sintonia”, ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri da Tunisi, dove ha incontrato il presidente Kais Saied.

