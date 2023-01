La ministra per le Riforme incontra oggi a Roma il ministro per le Autonomie. Da domani dialogo con le altre forze politiche

La ministra per le Riforme Elisabetta Casellati è pronta per un nuovo incontro, a Roma, con il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli. I due discuteranno di un tema centrale per il governo Meloni: il presidenzialismo. “Oggi incontro la Lega, domani Noi moderati e giovedì inizio con le opposizioni, da Italia Viva e Azione. La prossima settimana, probabilmente lunedì, incontro M5S e Pd”, ha detto Casellati. “Io mi auguro di terminare questo giro di ascolto entro la fine del mese di gennaio. Calederoli è presente perché io l’ho invitato essendo un esperto della materia e parleremo solo del presidenzialismo. Vediamo dove arrivare. Intanto finiamo il giro di ascolto, una volta definito questo faremo una riflessione e poi vi dirò come va il proseguo dei nostri lavori”, ha aggiunto la ministra.

