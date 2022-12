La ministra della Pubblica amministrazione prima del vertice di maggioranza con il premier Giorgia Meloni

(LaPresse) “Non c’è un problema di figure professionali adeguate, siamo avanti rispetto a tempi accelerati, si metterà tutto a posto, stanno lavorando a pieno regime per arrivare a definire entro i tempi stabiliti tutto quello che è necessario per acquisire fondi e progettualità”. Lo ha dichiarato la ministra della Pubblica amministrazione, Elisabetta Casellati, prima del vertice di maggioranza con il premier Giorgia Meloni. “Io penso che un equilibrio si troverà, nessun comune avrà modo di lamentarsi per il trattamento che riceverà”, ha aggiunto Casellati.

