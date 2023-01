Il candidato alla regione: "Se vinciamo sarà una vittoria contro sovranisti e populisti"

“Calenda mi avrebbe ammonito per un’apertura ai Cinque Stelle? Con lui non c’è nessuna ambiguità. Abbiamo un rapporto solidissimo. È stato tra i primi a sostenere la mia candidatura. Azione e Italia Viva, il Terzo Polo, sono una componente importante”. Lo ha dichiarato il candidato alla presidenza della Regione Lazio Alessio D’Amato a margine della presentazione al Pratibus District a Roma. “Qui c’è una sfida riformista in corso. Se vinciamo in Lazio, come vinceremo, cambierà la narrazione, perché sarà una vittoria contro i sovranisti e contro i populisti”, ha aggiunto D’Amato.

