Polemica per le parole del ministro della Cultura a un evento a Milano, nel quale ha definito Dante fondatore del pensiero di destra. “Il fondatore del pensiero di destra in Italia è stato Dante Alighieri. La destra ha cultura, deve solo affermarla”. Così il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, nel corso del suo intervento a ‘Lombardia al voto’, l’evento organizzata da FdI a Milano in vista delle prossime elezioni regionali.

