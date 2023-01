Le parole della premier alla Convention di FdI a Milano in vista delle regionali in Lombardia: "Non dobbiamo temere scelte impopolari"

Giorgia Meloni suona la carica alla convention di Fratelli d’Italia a Milano in vista delle elezioni regionali in Lombardia. “La nostra avventura è appena cominciata. Abbiamo davanti a noi un orizzonte lungo di 5 anni grazie al mandato popolare”, dichiara la premier in collegamento da Roma da dove sottolinea che si tratta di “un’occasione che non va persa”. Poi la citazione che strappa l’applauso. “Nn voglio utilizzare esempi più grandi di me però confesso che in questi giorni a me viene spesso in mente la frase che fu attribuita a Giuseppe Garibaldi ‘qui o si fa l’Italia o si muore’. Chiaramente nel nostro caso intendo politicamente, ma io la vedo esattamente così”, spiega ancora l’inquilina di Palazzo Chigi.

Serve visione lungo periodo e programmazione

Giorgia Meloni parla poi delle sfide che attendono il suo governo e dell’approccio che l’esecutivo da lei guidato ha deciso di avere. “Quello che avremo di fronte sarà un periodo complesso, ma questo scenario difficile che stiamo attraversando come Italia, come Europa, carico di crisi non deve impedirci di guardare al futuro con ottimismo. La grande sfida di oggi è passare dalla gestione delle crisi ad utilizzarle anche per avere una visione di lungo periodo”, dichiara la leader di Fratelli d’Italia che poi aggiunge: “Non si governa questo tempo con piccole modifiche, cercando di sopravvivere o nascondersi. Questo tempo si governa solo se si ha il coraggio di pensare in grande, senza titubanze o paura”.

“Noi per la prima volta dopo molti anni c’è un governo con un ampio mandato popolare e un’ampia maggioranza e 5 anni di tempo per costruire la sua alternativa e poi chiederne conto agli italiani – aggiunge -. Questo orizzonte ci permette di programmare, sapere che faremo molte cose per realizzare una unica visione e i risultati di questo lavoro complessivo si possono vedere solo alla fine. Gli italiani ci hanno dato una responsabilità enorme e dobbiamo utilizzarla al massimo”.

Nostra non è corsa 100 metri ma maratona

Proprio ragionando in termini di lunghe distanze, la Meloni si lancia in una metafora sportiva. “La nostra non è una corsa di 100 metri, la nostra è una maratona. Quindi avremo dedizione e pazienza”, ha continuato la premier secondo cui “i risultati raggiunti in poco più di due mesi dimostrano quello che sto dicendo. Guardatevi intorno: oggi lo spread nonostante il rialzo dei tassi della Bce è a 182. La serietà e la determinazione che stanno dimostrando questo governo fanno la differenza”.

Non abbiamo padroni, rispondiamo solo al popolo italiano

Ancora un messaggio agli elettori. “Non abbiamo padroni e non dobbiamo dire grazie a nessuno. Rispondiamo solamente al popolo italiano, e lo faremo facendo tutto quello che va fatto. Senza compromessi che non sono necessari, senza tentennamenti che non ci possiamo permettere, ma con velocità e una visione di fondo”.

C.destra unito e compatto a sostegno Fontana

Ovviamente non è mancato il messaggio a sostegno di Fontana e alla sua squadra. “Il centrodestra in Lombardia si presenta ancora unito e compatto a sostegno del presidente uscente Attilio Fontana, che può vantare in campagna elettorale la forza data dai risultati raggiunti in questi anni di buon governo. Voglio ringraziarlo perché non sono stati anni facili”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata