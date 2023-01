La capogruppo al Senato di Forza Italia: "Giusto aver dedicato quelle risorse al caro bollette, ma pronti a intervenire in caso di un aumento dei prezzi di diesel e benzina"

Licia Ronzulli, capogruppo al Senato di Forza Italia, smentisce le voci che parlano di divisioni all’interno della maggioranza in merito a un tema centrale, quello dei carburanti. “Ha ragione il ministro Lollobrigida, è stata una decisione corale presa il 7 gennaio in una riunione a Palazzo Chigi tra capi delegazione dei ministri e capigruppo. In quell’occasione era stato anche stabilito che avremmo visto l’andamento dei prezzi del carburante e quindi pronti a intervenire più avanti nel caso i prezzi dovessero aumentare”, spiega Ronzulli a margine dell’appuntamento elettorale ‘Lombardia al voto’, organizzato da Fratelli d’Italia all’auditorium Testori a Milano. “Non ci sono fibrillazioni all’interno della maggioranza, è una narrazione che non corrisponde alla realtà perché un confronto non è mai una lite. Sulle accise c’è soltanto una posizione: giusto aver dedicato quelle risorse al caro bollette, ma pronti a intervenire in caso di un aumento dei prezzi dei carburanti”, conclude la senatrice.

