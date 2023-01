Il capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera è stato colto da un malore in Aula

Matteo Richetti ha passato una notte tranquilla all’ospedale Policlinico Gemelli a Roma. Il capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera, dopo essere stato colto da un malore in Aula ieri era stato portato nell’ospedale romano dove è in attesa– secondo quanto apprende LaPresse- di fare dei controlli programmati, risonanza e altre prove strumentali, al termine delle quali i medici valuteranno come procedere. Ieri dopo i primi accertamenti si è ipotizzato si trattasse di un malore da stress. Richetti è “provato ma sereno”.

