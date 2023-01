Il ministro della cultura: "Protezione donne mi sta a cuore, mi attiverò"

Il ministro della Cultura Sangiuliano pronto a levare fondi ad aziende con casi di violenza sulle donne. Il titolare del Ministero prende dunque posizione dopo le denunce di molestie e ricatti nel mondo del teatro, del cinema e della televisione. La protezione delle donne è una “questione che mi sta a cuore e mi attiverò in maniera ferma e decisa con l’Osservatorio per la parità di genere, che svolge un ruolo importante. A giorni li incontrerò e sono disponibilissimo a lavorare con loro. Sono pronto a valutare ipotesi che possano escludere aziende che hanno rilevato casi, ad esempio escluderli dal processo sulle provvigioni che vengono dal ministero: questo possiamo valutarlo insieme. Lo ritengo un tema importante, di civiltà, per tutti quanti noi italiani. E’ un elemento fondamentale che ci qualifica come civiltà” ha detto Sangiuliano in audizione davanti alle commissioni riunite di Camera e Senato sulle linee programmatiche del suo dicastero.

