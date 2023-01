Approvato l'odg in Consiglio comunale proposto da Marco Mazzei

Milano diventerà zona 30. Lo ha annunciato il consigliere Marco Mazzei, parlando dell’approvazione in Consiglio comunale di un odg a sua firma che parla di portare il limite lungo le strade della capitale meneghina a 30 km/h. “Questo risultato non è un traguardo individuale, io ci ho solo messo la faccia, ma la tappa di un percorso collettivo che è iniziato anni fa. Un percorso lungo il quale con tantissime altre persone, che non citerò perché sono troppe, abbiamo imparato che la rivincita delle città passa dalla trasformazione in STRADE delle sue attuali AUTO-STRADE e che solo con poche automobili, piccole, lente, condivise ed elettriche, questa trasformazione sarà possibile. Questa tappa riguarda il “lente” e non basterà, però è intanto un punto. Grazie per tutto quello che ho capito e imparato dal confronto, dalle discussioni, anche dalle liti, con altre e altri, e grazie anche alle mie attuali colleghe e colleghi in Consiglio, perché, di nuovo, questo provvedimento ha senso proprio perché è un indirizzo politico condiviso, ampio, forte, non l’iniziativa di un singolo” ha scritto sui social.

