Il presidente della Lega Serie A: "Contrastare ogni forma di violenza"

“Bisogna contrastare il più possibile ogni forma di violenza perché non deve appartenere allo sport”. Lo ha dichiarato il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini a margine dell’incontro con i ministri Abodi e Urso e i vertici Dazn nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy a Roma. “Le proposte ci sono e se ne parla da diversi anni, come il rafforzamento della prevenzione tramite il riconoscimento facciale per identificare subito i responsabili e sanzionarli. Il divieto trasferte per il tifo organizzato? É un tema che sappiamo sul tavolo e ne discuteremo”, ha aggiunto Casini.

