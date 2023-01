Il ministro dell'Interno insieme al capo della Polizia Giannini al comitato provinciale per l'ordine e sicurezza pubblica

Sono arrivati in prefettura ad Agrigento il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il capo della Polizia Lamberto Giannini, per presenziare al comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa. All’incontro prenderà parte anche il sindaco di Lampedusa Filippo Mannino che, nei giorni scorsi, in seguito al naufragio costato la vita a tre persone – tra cui una bambina di due anni – ha chiesto con urgenza una task force per far fronte al continuo susseguirsi di sbarchi nell’isola.Ad aprire il comitato sarà il prefetto Cocciufa, poi è previsto l’intervento del sindaco di Lampedusa. Seguiranno gli interventi del procuratore capo facente funzioni di Agrigento Salvatore Vella, del comandante del Roan della Guardia di finanza Sicilia Alessandro Bucci e poi del capo della Polizia Lamberto Giannini.

