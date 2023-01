Il candidato del Centrosinistra alle Regionali: "Sfidiamo la Destra a testa alta"

‘Majorino presidente Patto civico’. È questo il nome scelto per la Lista civica che sosterrà Pierfrancesco Majorino alle Elezioni Regionali del 2023 in Lombardia. Nel logo si vede la cartina della Regione Lombardia in cui domina il bianco e i colori usati per la scritta sono il giallo e il bianco. Fra i candidati ci sono anche il virologo Fabrizio Pregliasco, il fondatore de ‘I sentinelli’ di Milano Luca Paladini e Michele Usuelli, consigliere uscente di +Eu. “Dopo anni, noi vogliamo cambiare l’aria in questa Regione. Sfidiamo la Destra a testa alta”, ha commentato il candidato alla presidenza della Regione del Centrosinistra e del M5S, a margine della presentazione a Milano. “È una Lista civica molto bella che ha al suo interno diverse persone che vengono da esperienze amministrative, professionisti, cittadini, rappresentanti di movimenti, mondi della società civile. È un valore aggiunto che riflette la voglia di lottare fino in fondo per cambiare le cose. Noi ci candidiamo per vincere e vogliamo vincere per cambiare. C’è bisogno di cambiamento in Regione Lombardia sulla sanità, sull’ambiente, sulla mobilità, sulle politiche del lavoro”, ha aggiunto Majorino. A chi gli chiedeva quali siano gli obiettivi numerici della lista civica, ha risposto: “Io voglio vincere, alla fine vedremo. Insomma, l’importante è che ci sia tanta gente in gamba. Io sono molto orgoglioso delle candidate e dei candidati di questa lista e anche delle altre liste”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata