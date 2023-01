Il candidato del Centrosinistra alle Regionali: "Il presidente accetti il confronto"

“Suggerirei al presidente uscente di essere meno borioso e di accettare il confronto, perché sta dimostrando paura e debolezza sul piano dei contenuti”. Il candidato alla presidenza del centrosinistra e del M5S di Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, a margine della conferenza stampa di presentazione della lista civica, rispondendo a una domanda su un eventuale confronto con Attilio Fontana e Letizia Moratti. “Se uno è forte delle proprie ragioni, non ha paura di confrontarsi con gli altri. Invece Fontana mi sembra che sia molto impaurito dal risultato elettorale, quindi sfugge per questo. Gli dico: ‘Fontana, non aver paura e discutiamo apertamente del presente e del futuro della Lombardia'”, ha aggiunto Majorino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata