L'esponente leghista sullo scontro tra il microbiologo e il presidente del Veneto

“Non ho seguito questa vicenda e non so cosa dire ma credo non sia la volontà del presidente di fare fuori Crisanti. Le intercettazioni sono momenti in cui uno dichiara e parla ma credo che un presidente come Zaia sia un bene averlo. La mia opinione su Crisanti? Credo ora sia un senatore del PD”. Così l’esponente leghista Claudio Durigon a margine della presentazione del candidato di centro destra alla Regione Lazio, Francesco Rocca, interviene sullo scontro Crisanti-Zaia.

