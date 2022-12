La premier nella rubrica 'Gli appunti di Giorgia': "Ci sono grandi riforme da fare: fisco, burocrazia, giustizia, presidenzialismo"

“Ci sono grandi riforme da fare: fisco, burocrazia, giustizia, presidenzialismo. Siamo già al lavoro su tutte queste materie, perché noi non perderemo un giorno del tempo che abbiamo per dare a questa nazione quello che merita”. A dirlo e’ il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel consueto appuntamento social per gli ‘Appunti di Giorgia’. All’Italia “non manca niente”, serve perciò “ottimismo e coraggio di credere che ciascuno può fare la differenza, che siamo tutti sulla stessa barca ed è importante remare tutti nella stessa direzione. E quando lo facciamo l’esempio arriverà soprattutto da chi ha maggiori responsabilità”, ha aggiunto Meloni. “È anche l’augurio che faccio per il nuovo anno, che sia un anno di vittorie, di ripresa, costruito dall’orgoglio e dall’ottimismo degli italiani e dalla capacità della guida degli italiani di essere di buon esempio su questo orgoglio e ottimismo”, ha concluso il presidente del Consiglio.

