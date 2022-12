È quanto afferma in una dichiarazione il presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Anche Sergio Mattarella ricorda Papa Ratzinger. “La morte del Papa emerito Benedetto XVI è un lutto per l’Italia. La sua dolcezza e la sua sapienza hanno beneficato la nostra comunità e l’intera comunità internazionale. Con dedizione ha continuato a servire la causa della sua Chiesa nella veste inedita di Papa emerito con umiltà e serenità. La sua figura rimane indimenticabile per il popolo italiano. Intellettuale e teologo ha interpretato con finezza le ragioni del dialogo, della pace, della dignità della persona, come interessi supremi delle religioni. Con gratitudine guardiamo alla sua testimonianza e al suo esempio”. È quanto afferma in una dichiarazione il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata