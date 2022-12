La premier nella rubrica 'Gli appunti di Giorgia': "Se qualcuno sta rischiando la vita ha diritto a essere salvato, ma cosa diversa è farsi utilizzare dalla tratta degli esseri umani"

“Abbiamo varato in Cdm un decreto che riguarda soprattutto la vicenda delle Ong che ha come obiettivo il rispetto del diritto internazionale che non prevede che ci sia qualcuno che può fare il traghetto in mare e fare la spola con gli scafisti per trasferire gente da una nazione all’altra”. Così la premier Giorgia Meloni nel corso della sua rubrica social ‘Gli appunti di Giorgia’. “Le norme portate avanti dal governo italiano” in tema di Ong “vogliono circoscrivere il salvataggio dei migranti a quello che è previsto dal diritto internazionale”, aggiunge Meloni parlando di “norme stringenti”. “Lo facciamo per rispettare il diritto internazionale e anche per rispettare i migranti perché se qualcuno sta rischiando la vita ha diritto ad essere salvato, ma cosa diversa è farsi utilizzare dalla tratta degli esseri umani del terzo millennio e continuare a far fare miliardi di euro a scafisti senza scrupoli che il governo italiano vuole combattere”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata