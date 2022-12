La ministra del Turismo sull'isola: "Non si può perdere la prossima stagione"

Daniela Santanché, ministra per il Turismo, è stata a Ischia per presentare la campagna di comunicazione volta al rilancio turistico dell’isola #ThisIsIschia. La presentazione è avvenuta all’interno di un albergo di Lacco Ameno, al termine del sopralluogo effettuato dal ministro a Casamicciola, il Comune colpito dalla frana che il 26 novembre 2022 ha ucciso 12 persone. Alla presentazione del progetto ha preso parte anche Ivana Jelinic, amministratore delegato di Enit (Agenzia Nazionale del Turismo). “Non dimenticando la tragedia che c’è stata, dobbiamo andare avanti. La comunicazione internazionale è stata nefasta e lanciamo la campagna #ThisIsIschia. Ischia non può permettersi di perdere la prossima stagione turistica”, ha detto Santanché.

