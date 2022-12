La ministra del Turismo: "Il governo c'è per la messa in sicurezza"

(LaPresse) – La ministra del Turismo Daniela Santanchè, a Ischia per lanciare la campagna di promozione “Italia, #ThisIsIschia”, lancia un appello ai sindaci dell’isola dopo la frana che ha colpito Casa Micciola. “Vorrei andare via con la speranza che possano lavorare in squadra perchè se no è difficile realizzare le cose. Il governo c’è, faremo la nostra parte. La mia vicinanza non è solo umana, faremo nei prossimi passi l’attuazione delle risorse indispensabili per la messa in sicurezza del territorio e per non perdere la prima industria di Ischia, il turismo”, ha detto Santanchè.

