La premier ha sottolineato con ammirazione il gesto della campionessa di scacchi che gareggia senza velo ai Mondiali

(LaPresse) Giorgia Meloni ha parlato anche della situazione in Iran nel corso della conferenza stampa di fine anno. “Quello che sta accadendo in Iran è inaccettabile e non intendiamo tollerarlo oltre. Fin qui abbiamo avuto un approccio dialogante ma è inevitabile che se queste repressioni nei confronti dei manifestanti non dovessero cessare e se continueranno le condanne a morte per degli innocenti, l’atteggiamento dell’Italia dovrà cambiare”, ha detto la premier che poi ha parlato ammirata del gesto della campionessa di scacchi iraniana Sara Khadim al-Sharia che sta giocando ai Mondiali in Kazakistan senza velo: “Lei e tanti altri in Iran decidono di fare un gesto simbolico sapendo che il prezzo che potrebbero pagare è potenzialmente altissimo. Fa riflette sul valore della libertà che per noi è scontata e per altri, come loro, vale qualsiasi rischio”.

DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata