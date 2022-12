Così la capogruppo Pd alla Camera: "La maggioranza sta sbagliando"

“Insistiamo nel dire che il decreto Rave non deve essere approvato. Sul Covid va in direzione sbagliata, se aggiungiamo le norme sul rave e la riscrittura dell’ergastolo ostativo, questo giustifica la nostra completa e assoluta opposizione a questo decreto, utilizzeremo tutti gli strumenti a nostra disposizione per dimostrare che la maggioranza sta sbagliando”. Così la capogruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani incontrando i giornalisti in piazza Montecitorio.

