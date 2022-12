Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani fuori da Palazzo Madama

“Prima di parlare di strette sul Covid valutiamo i dati, ci sarà l’intervento del ministro Schillaci. Il Governo si è mosso in fretta di fronte a un pericolo vero o presunto che sia. Certo è che la questione non riguarda solo l’Italia ma serve una manovra congiunta dei paesi europei” così il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani fuori da Palazzo Madama.

