Lo ha annunciato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani: "Stabilire regole e sanzioni che adesso mancano"

C’è anche un decreto legge relativo a “disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori e la semplificazione procedimentale in materia di immigrazione” all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri convocato per oggi, 28 dicembre, a palazzo Chigi. Si tratta, ha spiegato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, del nuovo provvedimento che dovrebbe stabilire un ‘codice di condotta’ per le organizzazioni non governative nelle attività di salvataggio in mare. “Quello che vorremmo stabilire è un sistema di regole e di sanzioni che adesso mancano. L’Italia non può essere il terminale di tutta l’immigrazione che proviene dal nord Africa perché non può farlo e non è giusto che lo faccia. Le Ong non possono agire in maniera indiscriminata e senza regole, soprattutto senza connettersi e informare l’Italia che è poi il paese che deve accogliere queste persone. Credo che Piantedosi voglia mettere delle regole ben chiare a fronte delle quali ci sono delle sanzioni se non vengono rispettate. Credo che un paese serio debba fare questo”, ha detto il ministro ospite di ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai1.

