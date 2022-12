La nave umanitaria ha soccorso 113 migranti nel Mediterraneo, il porto assegnato dall'Italia dista 900 miglia nautiche, circa 4 giorni di navigazione

L’Italia ha assegnato alla nave ong Ocean Viking il porto di Ravenna per lo sbarco di 113 migranti soccorsi nel Mediterraneo. Lo fa sapere la stessa ong su twitter informando che “dopo il soccorso dei 113 naufraghi, ITMRCC ha assegnato alla Ocean Viking un porto sicuro molto lontano, invitando la nave a dirigersi a La Spezia. Poche ore dopo, ITMRCC ha riassegnato un porto ancora più distante: Ravenna, a 900 miglia nautiche di distanza, a circa 4 giorni di navigazione“.

After the rescue of 113 survivors, ITMRCC provided #OceanViking with a distant Place of Safety (La Spezia), urging the ship to proceed to the location. Few hours later, ITMRCC reassigned an even further port: Ravenna, 900NM away and up to 4 long days of navigation. pic.twitter.com/6A7cGF8kPw

— SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) December 27, 2022