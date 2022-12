La decisione era attesa. La seduta per il voto finale inizierà il 29 dicembre alle 9

Come atteso, il governo ha posto la questione di fiducia al Senato sulla votazione della legge di bilancio con il testo identico a quello approvato dalla Camera il 24 dicembre scorso. Ad affermarlo in Aula è stato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Domani mattina, a partire dalle 9, inizierà la seduta che porterà al voto finale sul provvedimento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata