Le parole della capogruppo forzista al Senato: "Manovra dà mano ai pensionati"

La capogruppo di Forza Italia al Senato Licia Ronzulli parla del dl Rave e assicura: “Forza Italia sarà responsabile anche alla Camera”. “Sul Dl Rave Forza Italia si comporterà alla Camera come si è comportata al Senato. Io da senatore non avevo partecipato al voto e Forza Italia ha responsabilmente votato a favore. La mia non era neanche una posizione personale e alcuni senatori di FI volevano seguirmi ma hanno votato a favore per non buttare il bambino con l’acqua sporca”, ha dichiarato Ronzulli fuori da Palazzo Madama. Sulla manovra: “Fatta in tempi record, guarda agli ultimi e dà una mano ai pensionati”, ha sottolineato.

