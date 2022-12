Il vicepresidente del Senato: "Berlusconi solleva un problema di rodaggio della macchina"

(LaPresse) “Berlusconi ha sollevato un problema di rodaggio della macchina. Io credo che ci voglia una squadra più solida. CI sono persone esperte dislocate altrove, promosse e secondo me andrebbero rimesse alla casella di partenza perchè sono preziose”. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Senato ed esponente di Forza Italia Maurizio Gasparri. “Io non ero presente alla Camera e qualcuno ha detto che non sempre c’erano i funzionari del Ministero, però il rafforzamento della squadra tecnica è qualcosa che consiglio anche io. È un problema di organizzazione, ne ho parlato con persone interessate in maniera riservata”, ha concluso Gasparri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata