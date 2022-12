La cerimonia funebre dell'ex ministro degli Esteri, morto a 65 anni alla vigilia di Natale nella Basilica dei Santi Apostoli a Roma

Autorità, politici e amici di lungo corso. In tanti hanno voluto rendere omaggio a Franco Frattini i cui funerali di Stato si sono celebrati nella basilica Santi Apostoli a Roma. Presenti il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. L’ex ministro degli Esteri è morto il 24 dicembre dopo una lunga malattia. Ad officiare le esequie è il cardinale Giovanni Battista Re.

Tra le tante personalità anche i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, della Difesa Guido Crosetto, degli Esteri Antonio Tajani, della Cultura Gennaro Sangiuliano, e il vicepresidente del Csm David Ermini.

Cardinale Re: protagonista alto profilo della Repubblica

Nel corso dell’omelia, il Cardinale Giovanni Battista Re ha salutato Frattini definendolo “un protagonista di alto profilo della Repubblica Italiana”. “La sua prematura scomparsa ha suscitato in tutti un senso di tristezza. E’ stato un uomo di fede in Dio con la coscienza sempre attenta all’etica”, ha aggiunto il porporato che ha poi continuato: “Una benemerita figura del nostro paese che ha servito le istituzioni con dedizione, professionalità e responsabilità in Italia e all’estero, distinguendosi per umanità e capacità di cogliere il nocciolo dei problemi e una innata inclinazione a guardare il futuro. Un grande personaggio della politica istituzionale e politica, un leale servitore del bene della nazione”.

Cdm, deliberate esequie di Stato

Poco prima che andassero in scena i funerali un Consiglio dei Ministri, convocato a palazzo Chigi e durato pochi minuti, ha deliberato le esequie di Stato per l’ex presidente del Consiglio di Stato. Il feretro è stato accolto con gli onori militari.

