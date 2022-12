Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha commentato l'evasione di 7 giovani detenuti dal carcere minorile di Milano. Sull'Autonomia: "La porta a casa la Lega, non altri"

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini ha commentato i disordini nel carcere minorile Beccaria di Milano che hanno portato all’evasione nel giorno di Natale di 7 giovani detenuti, 4 minorenni e tre maggiorenni. “Innanzitutto la solidarietà agli agenti feriti e intossicati. E poi parlavo con diverse istituzioni e diversi colleghi ministri ieri: non è possibile. Non è possibile evadere così semplicemente. Incontrerò il direttore per capire come mettere in maggiore sicurezza non solo il carcere minorile di Milano ma anche tutte le carceri italiane, perché troppo spesso ci sono episodi violenti. Quindi, bisogna permettere a donne e uomini della penitenziaria di lavorare tranquilli” ha detto il segretario della Lega a margine della visita al Centro Umberto Fazzone, comunità per le dipendenze patologiche di alcol e droga, di Limbiate (Monza e Brianza) rispondendo a una domanda sull’evasione di ieri al carcere minorile Beccaria di Milano. “Ringrazio le forze dell’ordine per quello che stanno facendo in queste ore che per molti sono di gioia, di pranzi e di cene, però per chi indossa una divisa sono di fatica, di lavoro e di impegno”, ha aggiunto.

Inaccettabile. Chi sbaglia, paga.

Stiamo seguendo la questione da vicino, vi teniamo aggiornati. pic.twitter.com/hnxaYx5gXc — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 25, 2022

“Comitato Nord? Autonomia la porta a casa la Lega, non altri”

Il Comitato Nord? “L’autonomia la porta a casa la Lega, non altri” ha sottolineato il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine della visita al Centro Umberto Fazzone, comunità per le dipendenze patologiche di alcol e droga, di Limbiate (Monza e Brianza). A chi gli chiedeva se temesse nuove fuoriuscite dal Carroccio nel nuovo anno, ha risposto: “No, stanno entrando nuove persone. Ci saranno nuovi ingressi, non nuove uscite”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata