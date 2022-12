Il sindaco della capitale: "Atac esce da concordato, ora tavolo con il governo"

(LaPresse) “Nella Legge di bilancio siamo riusciti a ottenere un emendamento – per il quale ringrazio il governo – che nel 2023 ci consente di alleggerire la gestione commissariale per 100 milioni di euro. Con questi 100 milioni siamo riusciti a evitare tagli al sociale, ai trasporti, alla pulizia della città, che altrimenti sarebbero stati inevitabili”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso di una conferenza stampa in Campidoglio. “A questa notizia aggiungiamo anche l’uscita di Atac dal concordato. Un passaggio fondamentale per poter rimettere in moto l’azienda. Siamo riusciti a evitare il peggio”, ha aggiunto il primo cittadino della capitale. “Grazie a questi interventi, ci presentiamo con un bilancio in linea con la programmazione triennale. Ora però c’è bisogno di un tavolo con il governo, per adeguare le risorse alle competenze di Roma capitale”, ha concluso Gualtieri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata