Il presidente della Repubblica è intervenuto in videoconferenza con il Coi, per i tradizionali auguri ai contingenti militari italiani impiegati all'estero

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha comunicato di essere ancora “lievemente” positivo al Covid. “Vorrei esprimere il mio rammarico per questa modalità particolare, singolare, di collegamento e per la mia mancata presenza lì, ma per quanto ancora lievemente sono tuttora positivo al Covid e volevo evitare il rischio di trasferirlo al ministro e ai vertici delle forze armate, ma non volevo rinunciare a questo appuntamento che considero di grande importanza per la Repubblica” le parole del Capo dello Stato, intervenuto in videoconferenza con il Coi, per i tradizionali auguri ai contingenti militari italiani impiegati all’estero.

“Da Forze armate immagine Italia protagonista e rassicurante”

“Siamo in un momento particolare, dopo la pandemia e le difficili condizioni economiche e sociali che ha provocato, in aggiunta alle insidie tradizionali che ci sono la guerra di aggressione della Russia in Ucraina ha accentuato le difficoltà e ha nella comunità internazioanle spinto a rimodulare gli atteggiamenti, gli assetti nell’impiegio delle forze armate. Si occupava solo di stabilizzazione, è tornata a occuparsi di deterrenza, come nei Baltici, in Romania, in Bulgaria e in diverse parti del mondo”. Non posso che trasmettere” ai nostri militari “il senso di apprezzamento profondo che ricevo continuamente nella comunità internazionale per la capacità dei nostri militari all’estero nelle missioni che svolgono, per la loro capacità di comprensione del territorio, di rapporto con le popolazioni, per la professionalità e per la grande efficacia dell’azione”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in videoconferenza con il Coi, per i tradizionali auguri ai contingenti militari italiani impiegati all’estero. “Ringrazio molto le Forze Armate e la Guardia di Finanza per l’opera svolta in queste missioni, che contribuisce alla stabilità e alla pace ma trasmette anche un’immagine dell’Italia rassicurante, protagonista, interlocutrice di grande affidabilità nel mondo. L’Italia è orgogliosa delle sue Forze Armate e gli esprime ancora una volta riconoscenza per quanto fanno, per l’azione che svolgono in Italia e all’estero”, ha aggiunto.

