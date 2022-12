Il presidente della commissione Cultura: "Marattin abbaia alla luna, nessun problema su risorse"

“Non c’è nessuna richiesta da parte della Ragioneria, c’è la richiesta di elisione di una frase che riguarda la copertura. del 2022 risolta però dall’esistenza del regolamento che la prevede. L’App18 è sempre stata così ha sempre utilizzato dei fondi l’anno successivo tant’è che tutti la prendevano non a 18 ma a 19 anni era discronica per ujn anno e anzi noi abbiamo deciso di eliminare questo problema allineando all’anno in corso. Marattin? E’ come Renzi abbaia alla luna”. Lo ha detto il presidente della commissione Cultura della Camera dei Deputati e deputato FdI Federico Mollicone sulla manovra in discussione a Montecitorio.

