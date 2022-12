Tutte le novità del provvedimento approvato nella notte in Commissione Bilancio

Arrivato nella notte il via libera della commissione Bilancio della Camera alla manovra finanziaria. Saltata la norma sui pos, rimodulato il bonus per i 18enni ed esteso al 31 marzo lo smart working per i fragili. Ecco tutte le novità della legge di bilancio.

Pos, confermate sanzioni per chi rifiuta pagamenti elettronici

Dopo il dialogo tra Governo e Commissione Europea, è stata stralciata dalla legge di bilancio la norma che avrebbe stabilito una soglia di 60 euro sotto la quale i commercianti avrebbero potuto rifiutare i pagamenti elettronici con il Pos senza incorrere in sanzioni. Si lavora però a un accordo trasversale per stabilire ristori per gli esercenti, alimentati da prelievi sulle commissioni bancarie.

Superbonus 110% fino al 31 dicembre

Prorogato al 31 dicembre il termine per la presentazione delle Cilas in modo da ottenere il Superbonus al 110%. La misura diventerà al 90% a partire dal primo gennaio prossimo.

Reddito di cittadinanza, stop per chi rifiuta offerta

Nuova stretta sul reddito di cittadinanza per gli occupabili. Salterà il diritto al sostegno per chi rifiuta la prima offerta di lavoro, anche se non “congrua”. “È importante dire che in un contesto delicato rifiutare un’offerta di lavoro, che comunque deve avere caratteristiche di accettabilità, vuol dire restare fuori dal circuito”, ha commentato la ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone.

Mutui, passaggio da variabile a fisso

Torna la norma del 2011 che consente il passaggio dei mutui ipotecari da tasso variabile a tasso fisso: la possibilità è concessa se il prestito non è superiore a 200mila euro e per gli Isee inferiori ai 35mila, in assenza di situazioni di morosità.

Diciottenni, doppio bonus con reddito e merito

Rimodulato 18App, il bonus cultura per i diciottenni. Come ha spiegato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, al suo posto nasceranno due strumenti: la Carta Cultura Giovani e la Carta del Merito. “La prima erogherà 500 euro ai diciottenni che provengono da famiglie con un Isee fino a 35mila euro, la seconda andrà a tutti i giovani, a prescindere dal reddito familiare, che raggiungeranno il massimo dei voti alla maturità“.

‘Reddito alimentare’ per chi è in povertà assoluta

Arriva nelle città metropolitane un fondo sperimentale per il reddito alimentare per erogare “ai soggetti in condizioni di povertà assoluta” ,”pacchi alimentari realizzati con l’invenduto della distribuzione alimentare, da prenotare mediante una applicazione e ritirare presso uno dei centri di distribuzione ovvero ricevere nel caso di categorie fragili”. La dotazione è di 1,5 milioni nel 2023 e 2 milioni nel 2024 e le modalità attuative saranno affidate a un decreto del ministero del lavoro.

Bonus psicologo diventa permanente

Rifinanziato il bonus psicologo, che diventa permanente. Il provvedimento, che doveva esaurirsi nel 2022, è stato mantenuto e rifinanziato per i prossimi due anni. Soddisfazione di David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi: “È fondamentale che l’attenzione ai bisogni psicologici dei cittadini sia un impegno trasversale a tutte le forze politiche. Questo provvedimento, che speriamo possa avere in futuro maggiori risorse, deve essere parte di un programma nazionale per il benessere psicologico e lo sviluppo della resilienza che passa per la scuola, la sanità, i servizi sociali e il mondo del lavoro”.

Smart working per fragili fino al 31 marzo

Proroga dello smart working fino al 31 marzo 2023 per i lavoratori pubblici e privati fragili. Nel testo, a prima firma Gilda Sportiello (M5s), non c’è riferimento ai genitori con figli sotto i 14 anni. Il datore di lavoro deve assicurare la prestazione in modalità agile “anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento”.

Pensioni minime a 600 euro per gli over 75

In manovra c’è anche l’aumento delle pensioni minime: 600 euro per gli over 75, una misura fortemente voluta da Forza Italia. Questo il commento del relatore della legge di bilancio Roberto Pella: “Tutti gli argomenti proposti da Berlusconi sono stati approvati, dunque si dimostra il vero leader del paese”.

Tutte le altre misure

Tra gli altri emendamenti approvati, quello proposto da Matteo Orfini (Pd), con cui si stanziano 60 milioni di euro per l’Indennità di discontinuità in favore dei lavoratori dello spettacolo. Ok anche per la riduzione al 5% dell’Iva sul teleriscaldamento, per il primo trimestre 2023. In tema di sanità, sono stati prorogati al 31 dicembre 2024 i termini per la stabilizzazione del personale sanitario assunto dal Sistema Sanitario Nazionale durante la pandemia da Covid-19, e sono previsti cinque milioni in più per le borse di studio per la specializzazione dei medici. Per i lavoratori occasionali è previsto un sistema di voucher, che si applicano anche alle attività svolte in discoteche, sale da ballo e night club. Ci sono poi sei milioni per favorire l’attività lavorativa dei detenuti.

Prorogati al 30 giugno i permessi in scadenza al 31 dicembre delle occupazioni di suolo pubblico per il settore della ristorazione, e stanziati fondi per 75 milioni tra il 2023 e il 2027 per la metro M4 di Milano. Stessa cifra per il collegamento tra Afragola e la rete metropolitana di Napoli, anche per l’acquisto di nuovi treni.

