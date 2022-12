Il presidente M5s a margine dell’Assemblea Coldiretti a Roma

“Siamo sorpresi dall’incompetenza che questo Governo sta dimostrando (sulla manovra, ndr). Stanno riscrivendo male pezzi di una manovra in ritardo. L’ultimo affronto di questa notte è l’emendamento Lupi. Dire che le persone indigenti devono accettare qualsiasi opportunità di lavoro in qualsiasi posto in Italia significa negare l’ascensore sociale. Chi ha studiato deve accettare un lavoro sottopagato in qualsiasi campo. Siamo alla follia pura. Hanno fatto saltare il concetto di congruità, fondamentale per tutelare la dignità del lavoro e degli studi”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a margine dell’Assemblea Coldiretti a Roma.

