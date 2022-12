Il deputato di Alleanza Verdi Sinistra: "Non affronta i problemi del Paese"

“L’approvazione della finanziaria non affronta i problemi del Paese. Riduce le pensioni, impoverisce il ceto medio e non tassa gli extra-profitti dell’energia. In più con un emendamento all’ultimo minuto si apre la caccia nei parchi nazionali e nelle aree urbane. Un favore enorme alle lobby venatorie” così il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Angelo Bonelli a Montecitorio. “Sul reddito di cittadinanza c’è stato un blitz che leva il requisito della congruità dell’offerta di lavoro. Questa maggioranza vede nei poveri un problema e non vuole una soluzione. E poi lasciatemi dire che questa manovra è un marchettificio. Tra l’ente nazionale “x” e la confraternita “y” si destinano risorse senza fare gli interessi del Paese” ha aggiunto.

