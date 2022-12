Il provvedimento passa alla Camera per l'approvazione finale

Via libera del Senato alla fiducia sul Dl Aiuti quater con 105 voti favorevoli, 76 contrari e tre astenuti. Il provvedimento passa alla Camera per l’approvazione finale. Al suo interno aiuti per famiglie e imprese, anche legati al caro energia e all’aumento delle bollette. È stata la prima questione di fiducia posta dal Governo guidato da Giorgia Meloni.

