La capoguppo del Pd alla Camera: "Difficile che Legge di Bilancio arrivi in Aula domani"

“Con l’ennesimo rinvio (sulla manovra, ndr) il Governo ha superato ogni limite accettabile. Sarebbe inaccettabile e inaudito se si pensasse di aggiungere proprio adesso anche qualcosa che riguardasse la giustizia e in particolare l’estinzione di qualche reato tributario”. Così la capogruppo del Pd alla Camera, Deborah Serracchiani, rispondendo ai cronisti in piazza Montecitorio. “La maggioranza non ha ancora sciolto i propri nodi. Visti i tempi tecnici sarà difficile che la manovra arrivi in Aula domani”, ha aggiunto la parlamentare dem.

