L'esponente di Fratelli d'Italia: "In realtà è nell'opposizione che c'è molta divisione"

“Rispetto l’opposizione, fa parte del gioco di ruolo ma in realtà c’è molta divisione nell’opposizione. Io l’ho visto nella commissione Bilancio dove per tutta la notte arrivavano delegazioni dell’opposizione con i propri desiderata. Non torna forse il fatto che a differenza di prima c’è troppo rispetto del Parlamento. Nella dialettica parlamentare ci vorrebbero venti giorni, non due notti per fare una legge di bilancio. In passato i governi di Calenda non rispettavano il Parlamento, ricordo 75 fiducie e mi fanno ridere. Noi in cinquanta giorni abbiamo fatto una legge di bilancio che potrebbe già essere approvata così. Tutto a posto quindi? Probabilmente andrebbe aggiornato il regolamento d’aula per stabilire tempi di dibattito più definiti”. Così Federico Mollicone, esponente di Fratelli d’Italia, in merito all’iter di approvazione della legge di bilancio.

