“Il nostro atteggiamento preventivo di ferma opposizione ha dato i suoi frutti. Il relatore ha appena dichiarato che non porterà il condono penale come emendamento. Ovviamente non ci fermiamo qui. E’ una grande vittoria contro il kit dei furbetti e degli evasori. Sorveglieremo perché questo emendamento di questo non ritorni da nessuna parte”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a Montecitorio.

