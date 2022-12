Il capogruppo dei deputati di FdI risponde ai cronisti in piazza Montecitorio

“I tempi contingentati sono previsti dal regolamento, non c’è niente di nuovo. In commissione si è discusso molto, i tempi saranno sicuramente rispettati, oggi si chiude in commissione per andare in aula domani”. Così Tommaso Foti, capogruppo di FdI alla Camera, parlando con i cronisti in piazza Montecitorio. “La norma sulle intercettazioni? È stata dichiarata ammissibile e pertinente con la legge di bilancio. Mi pare che sia nell’interesse dell’Italia e non di qualcun altro”, aggiunge Foti.

