L'esponente di Fratelli d'Italia sulle proposte di modifica di 18App

“Dopo una lunga notte è stato riformulato dal relatore e dagli uffici uno schema di riorganizzazione della Carta Giovani da 500 euro per le famiglie medio- e basso-spendenti con Isee fino a 35mila euro e le stesse categorie di esercenti e di servizi. La novità è una carta del merito per i ragazzi, a prescindere dal reddito familiare, che prendono 100 alla maturità”. Così l’esponente di Fratelli d’Italia, Federico Mollicone, in merito alle ipotesi delle modifiche del bonus cultura per i 18enni in sede di approvazione della legge di bilancio.

