Caso Mandelson, Olly Robbins: "Pressioni per accelerare nomina"

Olly Robbins, l’ex più alto funzionario pubblico del ministero degli Esteri britannico, ha affermato di aver ricevuto pressioni politiche per accelerare la nomina di Peter Mandelson ad ambasciatore britannico a Washington, nonostante fosse a conoscenza del suo rapporto con Jeffrey Epstein. Robbins, che è stato licenziato dal primo ministro Keir Starmer la scorsa settimana, ha dichiarato alla Commissione Affari Esteri della Camera dei Comuni che c’era “un’atmosfera di pressione” e “un’aspettativa molto, molto forte” in merito al fatto che Mandelson “dovesse entrare in carica e in America il più rapidamente possibile”.