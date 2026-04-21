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martedì 21 aprile 2026

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Caso Mandelson, Olly Robbins: "Pressioni per accelerare nomina"

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Olly Robbins, l’ex più alto funzionario pubblico del ministero degli Esteri britannico, ha affermato di aver ricevuto pressioni politiche per accelerare la nomina di Peter Mandelson ad ambasciatore britannico a Washington, nonostante fosse a conoscenza del suo rapporto con Jeffrey Epstein. Robbins, che è stato licenziato dal primo ministro Keir Starmer la scorsa settimana, ha dichiarato alla Commissione Affari Esteri della Camera dei Comuni che c’era “un’atmosfera di pressione” e “un’aspettativa molto, molto forte” in merito al fatto che Mandelson “dovesse entrare in carica e in America il più rapidamente possibile”.